Veel üks staar tuleb lauluväljakule! 50 Cent esineb järgmisel suvel Eestis

50 Cent on hetkel suurem kui eales varem, esinedes viimase kahe aastajooksul üle maailma ja müünud suured staadionid välja hetkega. Kui möödunud aastal andis 50 Cent Lätis ja Leedus kolm täismajadele antud showd, mida külastas kokku ca 35 000 inimest, siis Tallinna kontserdi näol on tegemist lähiregiooni ainsa showga. Seetõttu on kontserdile oodata kümneid tuhandeid fänne väljastpoolt Eestit. Piletite avalik müük algab 19. detsembril kell 10.00 üheaegselt Eestis, Soomes, Rootsis, Lätis ja Leedus.

50 Cent, kodanikunimega Curtis Jackson, on oma karjääri jooksul müünud üle 30 miljoni albumi ning pälvinud mitmeid auhindu, sealhulgas Grammy, Primetime Emmy, Billboard Music Awards ja World Music Awards. Temalooming pole ainult kommertslikult edukas, vaid on jätnud sügava jälje hip-hopi kultuuri ja muusika maailma.

Kuid 50 Centi anded ei piirdu muusikaga. Ta on edukas produtsent ja näitleja, kelle loodud ja produtseeritud telesari „Power“ saavutas kriitikute kiituse ja publikumenu, inspireerides mitmeid järjelugusid, sealhulgas „Power Book II: Ghost“, „Power Book III: Raising Kanan“ ja “Power Book IV: Force“. Tema produktsioonifirma G-Unit Film & Television toodab hittsarju ja dokumentaale, mis on pälvinud rahvusvahelist tähelepanu. Tallinna kontsert tõotab olla üks suve suurimaid muusikasündmusi, pakkudes publikule võimalust nautida maailma hip-hopi eliiti. See on erakordne võimalus nautida maailmakuulsaid hitte ja olla osa millestki suurest.