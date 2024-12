FOTO | Ei tunne enam äragi! Iluapsuga hakkama saanud Alari Kivisaar tegi veelgi pöörasema muudatuse

Ka Kivisaare kaassaatejuht Siim Taba tunnistas ebalevalt, et ilma vuntsita on vaatepilt tõesti veelgi kahtlasem. „Aga sa näed ikkagi kõvasti noorem välja,“ leidis Taba ühe positiivse noodi Kivisaare muutumises.

Nendele, kes Kivisaare untsu läinud iluprotseduurist veel ei olnud kuulnud, selgitas raadiohääl, et kolmapäeva õhtul otsustas ta habemeajamismasinaga näokarvu piirata. Raadiohääl aga ei märganud, et masinal sisuliselt kõrgust polnudki. „Midagi muud ei jäänud üle kui habe maha ajada. Siis jätsin vuntsid alles ja vaatasin, et on nilbe. Siis ajasin vuntsid ka maha ja on veelgi nilbem,“ ütles Kivisaar.