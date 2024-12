ENNE JA NÜÜD | 29 kilo kergem! Rabava muutuse läbinud Andres Puusepp: ma ei tahaks enam kunagi nii suur olla

Nüüd, kui noa all käimisest on möödas kuus kuud, on Puusepp justkui uus inimene: ta on hakanud trennis käima, jälgib toitumist ja ka tema garderoob on läbinud uuenduskuuri. „Ma ei tahaks enam kunagi minna nii suureks tagasi,“ tunnistab Puusepp, kes kaalus operatsiooni hommikul 131,5 kilogrammi.