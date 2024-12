12 minutiga Estonia välja müünud Florian Wahl teeb lisasõu. „Pannkook põske ja Piletitaskut refresh’ima!“

Florian Wahl on enigmaatiline varjupoole pop- ja elektronmuusika artist, kel on tänaseks ilmunud hulganisti singleid ja 4 täispikka albumit:

Tema viimane album on löönud suuri laineid meie pisikeses konnatiigis ning pakkunud palju meelelahutust kui ka kõneainet iga generatsiooni esindajale pereringides. Eriti on silma ja kõrva torganud sealt lööklaulud „Mu vend on lesbi“ ja „Viimane hetero“