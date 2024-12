Afganistani reisinud sisulooja Martti Pedanik puhkes Kabuli tänaval nutma. Põhjus peitub eestipärases toidus

Pedanik, kes on väljakutse jooksul pigem kaameramehe rollis, lendas koos populaarsete juutuuberite Elton Castee, Ginger Durani ja Jerry Chuga Kabuli. Igas riigis, kuhu sõidetakse, veedetakse 100 tundi ning proovitakse selle aja jooksul võtta maksimumi antud sihtkohast. Eestlase poolt filmitud videod laetakse üles Youtube’i kanalile TFIL , millel on üle nelja miljoni jälgija.

Neljapäeval üles laetud esimeses Afganistani reisi kajastavas videos satub reisiseltskond õhtutundidel ühe mehe juurde, kes müüb kurke. Olukord lõppes sellega, et Kabulis seiklev Eesti juutuuber puhkes pisaratesse.

Kui Marttiga seiklevate ameeriklaste jaoks on soolakurk võõras nähtus, siis eestlasele tõi Afganistanist saadud maitseelamus meelde lapsepõlve. „Ma oleksin nagu tagasi oma vanaema juures. Ma muutun isegi natuke emotsionaalseks,“ tunnistab Martti.

„See viis mind tagasi lapsepõlve. Ma ei arvanud, et see kurk minuga midagi sellist teeb,“ ütles juutuuber läbi silma tikkuvate pisarate. Instagrami tehtud postituses tunnistab Martti, et tegemist polnud viimase korraga, mil ta Afganistanis pisardama hakkas.