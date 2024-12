KLÕPS | Vana arm ei roosteta? Brigitte poseerib sotsiaalmeedias mehega, keda pakuti mõni aeg tagasi tema uueks silmarõõmuks

Advokaadibüroo Emerald Legali jõulupeol tehtud fotol on Brigitte haaranud enda kõrvale advokaadi Severinas Jakubauskase. Kuigi Brigitte ja Severinas on kollegid, siis mõni aeg tagasi sahistati, et noorte vahel on ka midagi enamat küpsemas. Ringlevad kuulujutud tõi avalikkuse ette Hundi avalik vihavaenlane Mallukas, kes väitis, et Brigittet ja tema kollegi on nähtud miilustamas.

Mallukas ei öelnud kordagi enda storydes konkreetset nime välja, kuid saatis kõik huvilised Emerald Legali kodulehele võimalikku väljavalitut uudistama. Ootamatu rahvamass jooksutas aga advokaadibüroo kodulehe septembris täiesti kokku ning mõnda aega sealt infot ei saanud.

Brigitte võimaliku uue silmarõõmu leidmist Instagramis maha salanud. Küsimuste peale, et kas Brigitte on tõesti suhtes Emerald Legali vandeadvokaadi ja pankrotihalduriga, vastas naine oma sotsiaalmeedias kelmikalt, et „enne abielu on kõik sõbrad“. Brigitte on varem avalikult suhtes olnud Ron Nõmme ning bachata treener Indrek Mägiga. Meelelahutaja oli lühikest aega ka kihlatud saate „Vallaline kaunitar“ võitnud praeguse riigikogu liikme Hendrik Johannes Terrasega.

Täna avaldatud intervjuus Õhtulehega teeb Brigitte vihjeid oma suhtestaatuse ja eraelulise olukorra kohta. Kui temalt küsitakse, kas ta on ka eraelus õnnelik, vastab Hunt küsimusega: „Kas see siis ei paista välja?“.

Lõppeva aasta kohta tõdeb ta, et tema teele on sattunud imelised mehed, seda nii töiselt kui ka eraeluliselt. „Nüüd olen aru saanud, et armastus armastab vaikust,“ sõnab ta.

