Piret Kalda sai vanaemaks: see on suur õnn!

Amanda Hermiine osales hiljuti selle sügise populaarseimas telesaates „Su nägu kõlab tuttavalt“ ja saavutas kolmanda koha. Amanda Hermiine rääkis enne sõu eetrisse minekut „TV3 uudistele“, et sai juba lapsest saati teatris ringi joosta. „Sellist asja ei ole kunagi olnud, et mu ema oleks kuidagi soovitanud või öelnud, et kindlasti mine näitlejaks. Pigem on ta just öelnud, et see on väga raske eriala. Ma arvan, et kuna ma kasvasin selles keskkonnas üles ja ma nägin seda teatrimaailma kõrvalt, siis see oligi selline loomulik jätk,“ rääkis Amanda Hermiine saates.