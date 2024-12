KLÕPS | Nagu turteltuvid! Johnny Deppi tütar Lily-Rose jäi peolt lahkudes lauljatarist tüdruksõbraga kaamerate ette

Lily-Rose Depp (25) jäi neljapäeval Los Angeleses toimunud „Nosferatu“ filmi esilinastuse järelpeolt lahkudes kaamerate ette oma tüdrukusõbraga, kellega ta on nüüdseks koos juba 2023. aasta kevadest. Lily-Rose’i südame on võitnud ameeriklasest laulja ja räppar 070 Shake , kodanikunimega Danielle Balbuena (27).

Tagasihoidlik Lily-Rose’i tüdruksõber hoidis peolt lahkudes küll oma armsama käest kinni, kuid nägu näidata ei soovinud – muusik hoidis pead all, nii et tema pikad mustad lokid katsid paparatsode kaamerate eest ta näo.

Paar on praeguseks koos olnud veidi vähem kui kaks aastat. Esimest korda nähti Lily-Rose’i ja Danielle’i avalikult koos 2023. aasta talvel, kui nad Pariisi moenädalat külastasid.

Lisaks kuulsale isale, on Lily-Rose’il ka tuntud ema ehk välismeedias on ta läbi ja lõhki nepobeebiks tituleeritud. Lily-Rose’i ema on prantsuse laulja ja näitleja Vanessa Paradis, kellega Johnny Depp oli koos 14 aastat, paar läks lahku aastal 2012.