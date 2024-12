„KAS TUNNED MIND?“ | Karl-Erik Taukar on ajaga muutnud suhtumist Jumalasse: kunagi ma ikka ütlesin ja isegi tagusin rusikaga rinda, et olen ateist

Saates „Kas tunned mind?“ käis külas muusik Karl-Erik Taukar (35). Rahvaga linna peal suheldes tundsid inimesed Taukarit eelkõige muusikuna, mis läks ka talle endale vägagi korda. „Tore on see, et olen peamiselt muusik inimeste jaoks. Kuigi telel on suur jõud, siis mind ei vaadata ikkagi kui saatejuhti – see on väga tore!“ reageeris Karl-Erik sellele, mille järgi enamik küsitletuid ta ära tundis.