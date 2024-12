FOTOD | Milline sõu! Anett andis Kultuurikatlas soolokontserdi täismajale

Anett on kaasaegse souli laulja-laulukirjutaja. Käesoleval aastal pälvis Anett Aasta Soul/Funk/R&B artisti tiitli koos Frediga väljaantud albumi „Read Bewteen The Lines“ eest. Albumiga oldi ühtlasi nomineeritud ka Aasta albumi ja Aasta ansambli kategooriates. Aneti eelmine album „Late to the Party“ tõi talle Eesti Muusikaauhindadel nominatsioonid Aasta albumi ja Aasta naisartisti kategooriates ning samuti Aasta Soul/Funk/R&B artisti tiitli. Debüütalbumiga „Morning After“ pärjati Anett Aasta nais- ja popartisti tiitlitega.

Anett on lisaks soolokarjäärile aktiivselt tegev ka laulukirjutajana – tema kaasautorlusel valmis 2023. aastal globaalse voogedastusplatvormi HBO Max uue imagokampaania tunnuslugu artistile Francis On My Mind ning samal aastal kirjutas Anett ka kaks lugu Bolti globaalsete reklaamkampaaniate jaoks. Rahvusvaheliselt on Anett teinud koostööd produtsendiga Pearse Mcintyre (ÜK), kes on varasemalt töötanud teiste seas ka jazzmuusiku Gregory Porteriga ja Aneti viimane singel „Dreamlike“ valmis koostöös Soome produtsendi Skywalkiga. Samuti on Anett astunud üles rahvusvahelistel muusikaesitluse festivalidel Rootsis ja Inglismaal.