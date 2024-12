„Higi voolas palavusest ja tõotasime endale naerdes, et edaspidi oleme jõulude ajal kodus.“ Pruuli, Hermaküla ja Seli jagavad oma unustamatuid jõulumälestusi

Vanaema jõuluprae maitse on siiani meeles

Reisi- ja lasteraamatute autor, rändur Maris Pruuli (59): „Minu esimesed jõulumälestused pärinevad esivanemate talust Järvamaalt. Kõik see nägi välja nagu filmis „Eia jõulud Tondikakul“. Meie oma metsast toodud lõhnav kuusk täitis veerandi suurest toast ja pearoaks oli alati üleöö ahjus küpsenud hani. Vanaema valmistatud krõbedaid ahjukartuleid ja hapukapsaid meenutades hakkab mul praegugi suu vett jooksma. Linnakodus olid jõuluaja ilusamad õhtud need, kui isa süütas kuusel päris küünlad. Neid ei tohtinud omapäi jätta. Me tegime kaerakäkke või kaneelisaiu. Kui istusime kuuse juures, rääkis isa vanadest aegadest. Isa ja vennad mängisid pille ning me laulsime palju.