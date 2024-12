Raadiohääl Andi Raig 50 Centist: muljet avaldav, et karmi tänavaelu näinud ja üheksa kuuli kerre saanud mees on sellest kõigest ikkagi edukalt väljunud

Andi Raig räägib, et 2000ndate alguses tuli tema ellu suuremas koguses hiphoppi ja r’n’b muusikat ning seda sai väga palju kuulatud ja ka ise pidudel mängitud. „Ei möödunud ühtegi pidu, kus ei oleks mänginud mõni 50 Centi lugu, ja tema muusika saadab mind tänapäevani. Samuti on muljet avaldav, kuidas mees, kes on näinud karmi tänavaelu, olnud narkodiiler, saanud üheksa kuuli kerre, on sellest kõigest ikkagi edukalt väljunud ning saanud edukaks mitte ainult muusikamaailmas, vaid ka kinolinal ja ärimehena,“ ütleb Raig.

Kui Raig sai 2007. aastal teada, et 50 Cent tuleb Tallinnasse, soetas ta kohe endale pileti. „Mäletan sellest kontserdist, et ma aina imestasin, kuidas üks mees suudab kohe alguses publiku endale n-ö pihku haarata, sest eestlane ju kipub ikka tavaliselt päris kaua soojenema, aga temal õnnestus see esimesest hetkest ja nii kuni lõpuni välja. Ei olnud neil mingit erilist lavasõud ega midagi, lihtsalt 50 ja kaaslane. Täiesti piisas tema karismaatilisusest ja muusikast.“

„Eks albumid „Get Rich or Die Tryin’“, „The Massacre“ ja „Curtis“, mille Euroopa tuuri raames ta siia saabus, pakkusid ka suures koguses megahitte, millega sai ilusasti 1,5tunnise kontserdi ära täita nii, et inimesed saaksid kogu aeg kaasa laulda. Mäletan, kuidas rahvas lauluväljakul hullus, kui tuli tema hitt „In Da Club“. Lugu pärineb 2003. aastast, aga toimib siiani ööklubides ülimalt hästi.“

50 Cent esineb järgmise aasta 8. augustil Tallinna lauluväljakul. Tema loomingusse kuuluvad näiteks superhitid „In Da Club“, „Candy Shop“ ja „21 Questions“.