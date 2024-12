Helilooja Sven Lõhmus oma autokirest: olen proovinud sõita peaaegu kõigi autodega, mida olen fännanud

Sveni garaažis ootab taastamist BMW 525 e34, millega vurasid kontsertidel omal ajal ringi ansamblid Black Velvet ja Vanilla Ninja, samuti on seal koha leidnud Volkswagen Põrnikas ehk VW 1200.

„Automaks on vanadel autodel õnneks väike ja see võimaldab neid taastada,“ sõnab Sven. „Igapäevaseks sõiduks on mul aga täna praktiline pistikhübriid ja äkilisem Toyota GR Yaris.“