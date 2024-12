„Iff ei mäleta, aga ausõna, see oli nii!“ Tõnis Mägi meenutas esmakohtumist Ivo Linnaga

„Hommik Anuga“ saate külalised Tõnis Mägi ja Ivo Linna rääkisid esmalt, et teineteist nad väga ei näe ja tihti kokku ei saa. Ivo elab nimelt Muhumaal ja Tõnis Lõuna-Eestis. „Justkui nagu erinevatel planeetidel natukene ja seetõttu pole päris tükk aega kokku saanud,“ tõdes Tõnis. Ka Ivo nõustus, et Tõnisega palju ei kohtu, kuid nad hoiavad telefonitsi sidet. „See aeg, millal me oleme teineteist tundnud, see on väga pikk. Siis võib olla ei peakski ninapidi koos olema,“ ütles Ivo.