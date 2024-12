FOTOD | Viirelaiu Saatkond avas klubis Teater uksed! Vaata, millised staarid glamuursele avapeole saabusid

Viirelaiu Saatkond on juba kolmas ajutine samanimeline peopaik, mille on ellu kutsunud Viirelaiu saare omanik Priit Villemson. Ainulaadse kontseptsiooniga klubi ei ole avatud iganädalaselt – uksed avatakse vaid valitud kordadel kuus, et pakkuda eksklusiivseid ja unustamatuid elamusi eripidudeks ja privaatüritusteks.