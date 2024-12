Marina Kaljurand leinab oma lahkunud ema: saime ära rääkida viimased jutud...

Emaga on tal palju helgeid mälestusi nii teatris käimisest, sportimisest, toredatest suvedest ja paljust muust. „Emalt sain kaasa arusaama, et kõik on võimalik ja kõige alus on haridus. Nägin kui uhke ta oli, kui lõpetasin ülikooli, esimesena meie suguvõsas,“ kirjutas poliitik.