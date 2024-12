Juba sel pühapäeval! Jõuluhõngulised nublu ja Curly Strings kutsuvad Alexela kontserdimajja

Toreda folkrännaku esimeseks muusikaliseks kandjaks on Mari Kalkun. Karismaatiline laulja ja helilooja põimib folkmuusika traditsioonid kaasaegse helikeele ja elutunnetusega. Tema teosed, sealhulgas album „Stoonia lood“, käsitlevad looduse ja inimese paradoksaalset suhet, sisaldades vanu müüte kui ka kaasaegseid luulekeeli. Jõulufolgil viib Mari publiku kaunikõlalisele sõidule, mis ei jäta kedagi külmaks.

„Koostöö nubluga on väga omapärane. Ta on mees nagu teiselt planeedilt. Meie kontserdikava on üksteise loomingust läbi põimunud ning soovime inimeste jõuluaega lisada veidi vürtsi, särtsu, muhedust ja naeru,“ kinnitab ansambel Curly Strings jõulufolgi ootuses.