Kas Mallukas jäi Ozempicu kasutamisega vahele? Blogija väidab, et ravim kuulub sõbrannale

Blogija Mallukas, kes postitab viimasel ajal ka üsna agaralt YouTube’i platvormile oma elu kajastavaid videoid, tegi esmaspäeval, 16. detsembril oma blogisse Ozempicu-teemalise sissekande. Tekstis nendib ta, et kuigi tema ühes YouTube’i postitatud videos on külmkapis Ozempicut näha, on sel hea põhjendus olemas ning tema seda ei tarvita. Ozempicut, mis on turule toodud diabeetikute ravimina, kasutavad teatavasti paljud tuntud ja vähem tuntud inimesed, et kaalu langetada.