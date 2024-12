Kahekümneaastaseks saanud Popidiot esitleb klubis Uus Laine värsket singlit

2004. aastal Tartus tegevust alustanud Popidiot on läbi kahe aastakümne tegutsenud erinevates linnades ja asukohast olenemata võib kõiki neid kohtumisi bändiliikmete sõnul helgusega meenutada.

„Kuna Matti elab Soomes ja Hendrik Luuk elas pikalt Taanis, siis on see kokkusaamine ja bänditegemine olnud alati väga hoogne ja eufooriline,“ ütles ansambli loominguline juht Rein Fuks. „Esiteks on hea meel sõpru näha ja siis veel koos muusikat teha! Palju aega on kulunud ka naermise peale.“

Popidioti kontserdid on Fuksi sõnul alati olnud pöörased. „Minu jaoks on see selline punk energiaga synth-pop’i hullus. „Enamasti pidime süntesaatorid ja mikrofonid statiivide ja põranda külge kinni teipima, et need minema ei lendaks, aga sageli siiski lendasid,“ muigas Fuks.

Detsembrikuisel kontserdil astub ansambel publiku ette kaheliikmelisena: Matti Peura - vokaal, süntesaatorid ja Rein Fuks - kitarr, süntesaatorid, taustavokaal.

„Kui ansambli kolmas liige Hendrik Luuk kolis Ameerikasse, otsustasime me Mattiga muusika tegemist kahekesi jätkata, sest see on hea põhjus saada kokku ja mitte ennast liiga tõsiselt võtta!“ selgitas Fuks, kelle sõnul tegutseb bänd kaheliikmelisena täie hooga edasi. Ansambli heale hoole viitab ka värskeim singel „The Hairdresser“, mis jõulueelsel kontserdil kindlasti ka publiku ette jõuab.

Lisaks tegevusjuubelile ja uue singli ilmumisele saab Popidiot detsembrikuise ülesastumisega tähistada ka läbilöögialbumi „Antenna of Love“ 15. sünnipäeva, mille puhul ilmub album esimest korda vinüülplaadil. Aastal 2009 võitis album Eesti Muusikaauhindade jagamisel neli auhinda, lisaks pälvis ansambel telekanali MTV Baltic „Fresh“ tiitli.

Popidioti kontsert toimub reedel, 20. detsembril Tallinnas, klubis Uus Laine (Vana-Kalamaja 1). Muusikat enne ja pärast kontserti mängivad sõber-plaadifirma Frotee DJ’d Martin Jõela ja Erki Pruul.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada