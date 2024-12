KLÕPS | Pisipreili sirgub! Hendrik ja Maria Terras jagasid armsaid perepilte

Põneva uudise tegi poliitik toona teatavaks oma TikToki platvormil oleval kontol. „Täna on käes see päev, mida me juba mitu-mitu kuud oodanud oleme, et üks armas üllatus koju tuua,“ alustas Hendriku kontole lisatud videot tema kallim Maria, kes selgitas poliitikuga koos autos viibides, mis neid ees ootab.