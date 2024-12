KUULA | Synne, AG või hoopis Gerli Padar? Eesti Laulu 16. finalist selgub kahekümne pala seast

Menu avaldas, et avalikule hääletusele läheb 20 lugu, mis saavutasid Eesti Laulu žürii poolt kõrged punktid ja on andnud nõusoleku konkursil jätkamiseks. Kuulajatel on võimalik kahe nädala jooksul lauludega lähemalt tutvust teha ning sobiva loo poolt hääletada. Hääletamine avatakse Raadio 2 erilehel juba 28. detsembril. Hääletada saab kuni 5. jaanuari õhtuni. Tulemused avalikustatakse 6. jaanuari hommikul.