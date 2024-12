Hüsteerias lauljatar Anna Sedokova reageeris eksabikaasa Jānis Timma surmale: ma palun teid, mul on väike laps...

Täna varahommikul sai teatavaks, et endine Läti korvpallistaar Jānis Timma leiti surnuna. Vene lauljatar ja Timma äsja lahutatud eksabikaasa Anna Sedokova avaldas sotsiaalmeedias hüsteerilise video, kus ta tõdeb, et on elanud viimased aastad täielikus põrgus.