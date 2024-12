„Issand, kuidas lastega ropendate.“ Blogijapaari Marimell uus jõululaul saab internetis teravat kriitikat

Pühapäeval potsatas Marimelli YouTube’i kontole nende uue pala „Jõululaul“ muusikavideo. Seal on paari meespool ehk Meelis kehastunud jõuluvanaks ning kaasa löövad ka Mari-Leen ja paari kaks last.

YouTube’is on loo tutvustuses vihjatud, et sõnad on kirjutanud Meelis ja muusika tehisaru. Loo juures on ära toodud selle sõnad, kust ei puudu viited alkoholile ja ka üks ebaviisakam sõna. Videot on vaadatud üle 6200 korra. Avaldatud muusikapala on oma huvitavate sõnade tõttu internetikasutajad kihama ajanud.