Millal on tuntud sisulooja valmis armastuseks? Victoria Villig kergitab saladuseloori eraelult

„Mind on kaks“ on kaksikvendade Romet ja Raul Esko debüütfilm, mille Victoria monteeris. Monteerimine ei ole talle võõras: aastaid noori kodumaa fänne oma YouTube’i videotega rõõmustanud noor naine teab, kuidas need asjad käivad. Samuti on ta lõpetanud 2023. aastal magistriprogrammi mängufilmide erialal. Praeguseks on Victoria vlogi ja reisivideote voog küll tagasitõmbunud, kuid ta lubab, et peagi näeb taas YouTube’is tema tegemisi.