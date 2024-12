FOTOD | Viimaks purgis! Coca Cola Plazas esilinastus kümme aastat valminud meelelahutusfilm „Mootorsaed laulsid“

„Naeruväärsed kümme aastat nägime vaeva, et vaatajal võimalikult lõbus oleks. Kesiganes seda tsitaati siin loeb, tule kinno ja saad ühe unustamatu elamuse, luban,“ sõnas filmi autor Sander Maran ning loodab, et linateos saab eestlaste hulgas sama menukaks kui festivalidel.

Produtsendi Peeter Marani sõnul on film nakatavalt positiivne ja päriselt naljakas. „Kui õudukad või muusikalid ei meeldi, siis see film hoolitseb teie eest. Žanrifännidele aga julgen öelda, see film meeldib teile igal juhul,“ on ta enesekindel.

2013. aastal filmitud ja enam kui kümme aastat järelproduktsioonis olnud filmi näidati esmakordselt aprillis Haapsalu Õudus- ja Fantaasiafilmide Festivalil HÕFF ning viimased kuus kuud on see olnud rahvusvahelisel festivalide tuuril. Filmi peaosades on Karl-Joosep Ilves, Laura Niils, Janno Puusepp, Martin Ruus ja Rita Rätsepp.

Tänaseks 35 riigis linastunud „Mootorsaed laulsid“ auhindade seast võib praeguseks leida selliseid nimetusi nagu parim muusika, parim komöödia, parim film, parim õudusfilm, parim filmimuusika, publiku lemmik ja veel palju muud pöörast. Viimase, publiku lemmiku puhul on märkimisväärne, et sellega pärjati filmi muu hulgas ka kodusel Tartuffi armastusfilmide festivalil.

Filmi levitaja on Tallifornia, kelle varasemateks linateosteks on „Tulnukas 2“, „Vaba raha“, „Ükssarvik“, „Kratt, „Mind on kaks“ jt.

„Mootorsaed laulsid“ on režissöör Sander Marani debüütfilm, mis jõuab Eesti kinolevisse 20. detsembril. Varajased eellinastused kinodes aga juba toimuvad.

Kuidas see lugu Sind end tundma pani? Rõõmsana Üllatunult Targemalt Ükskõikselt Kurvana Vihasena Saada