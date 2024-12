Reaalsustaju täielikult kadunud? Kim Kardashian korraldas lastele glamuurse teemapeo, mis netirahvast ärritas

Kim Kardashian tähistas oktoobri lõpus pere seltsis „ Wickedi “ filmi kinolinadele jõudmist. Teemapeo korraldas Kim oma lastele, kohale tulid ka peaosalised Ariana Grande ja Cynthia Erivo ning ühekoos vaadati filmi veel enne, kui see üleilmselt esilinastus. Kuigi pidu leidis aset juba umbes poolteist kuud tagasi, siis tekitab peopiltide internetis laialdaselt levimine endiselt fännides suurt pahameeletormi, vahendab Daily Mail.

Aina enam inimesi, kes Kardashianite tegemisi aastaid jälginud on, märgivad nüüd, et pere tegemised ei paku neile enam huvi, sest nad on reaalsustaju täielikult kaotanud.