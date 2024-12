Skandaaliga seotud prints Andrew jääb kuningliku perekonna uhkest jõulupeost eemale

Kuningas Charles III ja kuninganna Camilla saatsid oktoobri keskel laiali kutsed nende võõrustatavale jõulukogunemisele, mis peetakse traditsiooniliselt Sandringhamis. Kaunilt jõulurüüsse sätitud majja on oodatud kuningliku perekonna liikmed ja lähedased. On teada, et kutsest jäid ilma prints Harry ja Meghan Markle, kelle suhted siniverelistega on jahenenud, kirjutas Express.