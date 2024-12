PILK PEALE | Kas Harry ja Meghani perekondlik jõulukaart on läbinud tugeva töötluse?

Daily Mail kirjutab, et sotsiaalmeedias levivad kahtlused, et Sussexite perekonna perekondlik jõulupilt on läbinud kas tugeva töötluse või selle tootmisel on kasutatud tehisaru abi. Sellele peaksid viitama mõlema pildil oleva lapse jalad, mis on tõesti natuke ebaloomulikus asendis. Eriti pannakse tähele prints Archie kandasid ning samuti tunduvad ka Meghani käed varasemaga võrreldes pikemad.