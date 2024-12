Tanel Padar ja Dave Benton esitasid taas võidulaulu „Everybody“ ja autor Ivar Must läks kohtusse: no ei käi need asjad nii!

Harju Maakohus arutab Ivar Musta (63) hagi sihtasutuse Eesti Filmi Instituut vastu kahjuhüvitise ja viivise väljamõistmiseks jaanuari keskel. Must ütleb, et Eesti Autorite Ühingu poolt Eesti Filmi Instituudile väljastatud lihtlitsents „Everybody“ kasutamiseks Eesti filmi- ja teleauhindade (EFTA) galal oli küll olemas, kuid see ei tähenda, et laulu võinuks arranžeerida, muuta ja kontserdil esitada tema loata.