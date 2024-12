Seks on keelatud! Eurovision kehtestas uued reeglid

2025. aastal toimub Eurovisioni lauluvõistlus juba 69. korda ning toob endaga kaasa mitmeid muudatusi uue 24-leheküljelise juhendiga. Näib, et möödunud aastal aset leidnud suur skandaal Hollandi eurolaulja Joost Kleiniga, kus ta võistluselt eemaldati, on pannud Eurovisioni korraldajad uusi reegleid kehtestama. Uus käitumiskoodeks toob muu hulgas välja, et keelatud on nii halvustav keelekasutuks kui ka seks töö juures.