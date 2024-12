Tšellist Silvia Ilvese elus valitseb hullumeelne aeg, tema hiljuti ostetud majas käivad kibekiired ettevalmistused selleks, et ta saaks jõulud koos oma laste ja kassidega uues kodus veeta. Silvia, kes on läbinisti kassiinimene, on praegu usaldanud oma kolm punast kassi - Kipperi, Simba ja Foksi - eksmehe hoole ja armastuse alla. Tema ise ja lapsed elavad aga juba uues majas.