FOTOD | Vallatu 50! Tiit Sukk tähistas juubelit Draamateatris sõprade ja lähedaste seltsis

Kroonikale antud intervjuus rääkis Sukk oma tol hetkel veel eelseisnud sünnipäevapeost järgnevat: „Nagu kombeks, oma maja inimestele ja sünnipäevalapse külalistele on sünnipäevalapse etendus – seekord mängime suurel laval „Võõraid“ ja pärast seda on väike koosviibimine parketil. (Puhkeb naerma.) Ei no mis väike koosviibimine – räme kräu! Varahommikuni.“

Kas Sukk hakkab oma elu rahulikumalt võtma nüüd, kus 50 eluaastat täitus? „Usun, et see on igas inimeses endas kinni. Kui ma ei eksi, oli see joogaväljend – et kuula oma keha. Mõneti kulunud fraas, aga mõte on ju väga sügav. Kõige lihtsam ongi minu arvates lähtuda sellest, et – kuula oma keha! Keha annab väga tihti väga selgeid signaale, mida sul vaja on,“ arvas ta.