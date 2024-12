VÕRDLE | „See ei saa olla sama inimene!“ Üle tüki aja taas pildile ilmunud Jessica Simpson on tundmatuseni muutunud

Esmaspäeval avaldas lauljana tuntuks saanud Jessica Simpson oma Instagrami kontol foto endast. Pildil poseerib ta muusikastuudios. Tal on seljas valge topp, samas toonis seelik, must pintsak ja pika säärega tumedad saapad. „Ei jõua ära oodata, et te kõik saaksite kuulda minu elu muusikat,“ kirjutas ta foto juurde, mida jagas oma 6,3 miljoni jälgijaga.