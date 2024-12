Kas Liisa-Maria Connori abielu on karile jooksnud? Suunamudija: annan selgitusi siis, kui selleks ise valmis olen

Viimastel kuudel on hakanud levima sahinad, et suunamudija Liisa-Maria Connori vägagi avalikult eksponeeritud abiellu on tekkinud mõra. Üle 17 500 jälgijaga naise agaraimad jälgijad märkasid, et Liisa ja tema abikaasa Nick ei figureeri enam teineteise postitustes. Kas midagi on juhtunud?