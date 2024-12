VAHVA KLÕPS | Rõõmu ja kilkeid täis pühade aeg: Joel Ostrat avaldas vallatud jõulupildid

Paar päeva tagasi ehk pühapäeval 15. detsembril avaldas Joel Ostrat sotsiaalmeedias vahvad fotod. Piltidel poseerib ta koos kallima Laura Lokiga ja koera Mangoga. Kui Joel ja Laura istuvad beežikal diivanil, siis Mango on piltidel trikke ja koerustükke tegemas. Armsal paarikesel paistab tuju hea olevat ja nad tunnevad pildistamisest rõõmu.

„Kaunist kolmandat adventi,“ soovis Joel piltidega oma jälgijatele. „Siis, kui arvad, et mis see koeraga pildistamine ära ei ole,“ tõdes ta krutskeid täis pildiseeria juures veel.

Joel ja Laura kohtusid 2022. aasta juulis Rally Estonia esimese päeva õhtul. „Alguses kohtusid pilgud, kuid nüüd aasta hiljem julgeme öelda, et seal kohtus (tegelt) palju rohkem,“ jagas Ostrat eelmisel aastal sotsiaalmeedias. „Nii me siis rallitame edasi.“ Tänaseks on nad üle kahe aasta paar olnud.