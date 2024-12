KLÕPS | Seksikas või mitte? Céline Dion näitas säärt kirevate kukkedega kontsadel olles

Viimasel paaril aastal on Dion võidelnud kangestunud inimese sündroomiga, kuid oma hiljutises postituses nägi ta välja enesekindlusest pakatav.

Lauljatar on varasemalt avaldanud, et tal on lausa üle 10 000 paari jalanõusid, vahendab Daily Mail.