KROONIKA AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja: Kaksikutele on 2025. aasta hiilgava edu aasta

Kaksikute loomuses on kiire mõtlemine ja sõnaline väljendusoskus, mis teeb neist suurepärased suhtlejad. Samuti on nad tuntud oma sotsiaalse aktiivsuse ja vajaduse poolest pideva vahelduse järele. See hoiab nende elu huvitavana. Neil pole kunagi igav. Kaksikud võivad olla mõnikord püsimatud ja kergesti tüdinevad, kuid nende loovus ja uudishimu aitavad alati leida uusi väljakutseid ja lahendusi.

Kaksikutele on 2025. aasta hiilgava edu aasta. Teid ootavad võimalused, millest pole isegi unistada osanud. Edu tuleb igas eluvaldkonnas. Rahaõnne on oodata alates juunist – avaneb mitmeid võimalusi tuluteenimiseks. Käeulatusse jõuavad uued lepingud, karjäärivõimalused ja palgatõus.