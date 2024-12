KROONIKA AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja: Vähi jaoks on 2025. aasta eneseotsimise aasta

Vähi jaoks on 2025. aasta eneseotsimise aasta. Möödunud aastal tegite palju asju, mida teised inimesed teilt ootasid, kuid nüüd on aeg selgusele jõuda, mida te ise tõeliselt soovite. Sel aastal tuleks külastada psühholoogi ja tegeleda iseendaga, et paika panna oma emotsioonid ning mõelda läbi kõik, mida elult ootate. Need, kes tegelevad karmilise astroloogiaga, teavad, et kui inimene järgib oma tõelist teed, saab ta universumilt toetust. Kui aga astutakse valele rajale, võivad tekkida takistused. Vale rada ei tähenda alati, et te midagi halba teeksite, lihtsalt see pole teie jaoks õige. Oluline on mõista, mida peate just nüüd tegema, et juhtida oma elu.