KROONIKA AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja: 2025. aasta toob Lõvidele palju võimalusi avardada oma silmaringi

Lõvidele on tulemas suhtlemise ja tutvusringkonna puhastamise aasta. Kui teie ümber on toksilisi inimesi, olgu need töökaaslased, partnerid või manipuleerivad tuttavad, tõenäoliselt lõpetate nendega suhtlemise. Teil avaneb võimalus seada selged piirid ja näidata, mida te ei aktsepteeri.