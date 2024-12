KROONIKA AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja: Skorpionid tunnevad, et neil on justkui tiivad kasvanud

Intensiivsed ja kirglikud Skorpionid on salapärased. Sageli otsivad nad sügavat tõde ja on võimelised nägema teistele varjatut. Nad on tugevad ja visad, valmis ohverdama palju oma eesmärkide nimel, kuid võivad olla kättemaksuhimu ja armukadeduse tõttu ka keerulised isiksused. Sõpradele on nad lojaalsed partnerid ning ootavad samasugust truudust vastu.