KROONIKA AASTAHOROSKOOP | Nõid Nastja: Kalad tunnevad suurt isu luksuse järele

Kalad, teid ootavad ees suured muutused karjääris ja rahaasjades, samuti saabub lõpuks stabiilsus kodu- ja pereasjades. Pärast viimase kahe aasta ebakindlust hakkab tulevik paistma selgema ja rahulikumana. Te tunnete end inspireerituna ja olete valmis oma ambitsioone ellu viima. Sel aastal on teil soov teha midagi mitte ainult pere liikmete, vaid ka iseenda jaoks. Rutiin ja igapäevased kohustused ei rahulda teid enam. Teie hing ihkab grandioosseid plaane ja suurejoonelisi projekte.

2025. aasta toob Kaladele võimaluse väljendada oma isiksust ja astuda uude sotsiaalsesse rolli. Teie karisma ja silmapaistev välimus on esiplaanil ning te pöörate oma välimusele ja stiilile palju tähelepanu. Eesolev aasta meenutab teile 2006. ja 2007. aastat – kui mäletate, millised sündmused, mõtted ja tunded teie elus sel ajal olid, võite tabada ajalugu kordumas. Märtsis ja septembris soovitan emotsioonid kontrolli all hoida ja mitte teha olulisi otsuseid, eriti isiklikus elus. Teistel kuudel aga tegutsege julgelt ja täitke oma soovid – tähed on sel aastal teie poolel.