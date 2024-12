VIDEO | Autogramm otse rinnapartiile! Rihanna sai kontserdil Mariah Carey signatuuri oma kehale

„Kas ma peaksin laskma tal autogramm anda mu särgile või rinnale?“ uurib Rihanna klipis oma sõbra käest. Sõber ütleb, et kindlasti tuleb autogramm võtta rinnale. Seejärel saabubki Carey nende juurde ja ta võetakse soojalt vastu. Rihanna ütleb videos, et tal on vaja lauljatari signatuuri, ja uurib, kas kellelgi on markerit. Lõpuks ilmub välja punane marker ja Carey saab hakata autogrammi andma. Ta kirjutab oma allkirja Rihanna vasakule rinnale. „See on ikooniline!“ sõnab Rihanna, kui Carey tema rinnale Mariah kirjutab.