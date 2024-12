BSH ja Zevakini kohtulahingu uus pööre. Kas juutuuber kardab, et skandaalitari majanduslik seis on kehv?

Hundi esindaja, Emerald Legali advokaat Kristjan Kers sõnas toona Õhtulehele antud kommentaaris, et nad nõuavad kohtus hüvitist, mille suuruse määrab kohus. „Kliendi (Hundi - toim) seisukoht on see, et ühiskonnas tuleb saata sõnum, kuidas teha nalja nii, et see ei tekitaks kahju. Klient tahab, et kõik noored teaksid, kuidas veebikiusamine on miski, millele tuleb panna punkt, ja viimase võimalusena aitab seda teha kohus,“ kõneles Kers.