Haara endale! Grete Kulla abikaasa müüb oma ustavat suksut

„Kui mul oli auto kuu või kaks olnud, hakkasin Auto24-st uut autot vaatama. Põhiline on see, et sa suudad ära selgitada oma kaaslasele, miks see valik praegu vajalik on, miks see vahetus vajalik on. Sa leiad need põhjendused, sest see on sulle füüsiliselt vajalik. Mitte, et ennast hästi tunda, vaid et ennast normaalsena tunda,“ selgitas ta tänavu suvel podcast’is „Mehed, hakkame elama!“.