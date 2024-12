FOTOD | Laval Aleksandr Popov ja Jon Mikiver! Restoran Kivi Paber Käärid tähistas 10. sünnipäeva hoogsa peoga

Aastal 2014 alustanud pubist, mis pakkus alternatiivi traditsioonilistele söögikohtadele, on tänaseks saanud väärikas ja tunnustatud restoran, mis on muutnud nii kohalike kui ka rahvusvaheliste külastajate arusaama kvaliteetsest toiduelamusest.

„Kivi Paber Käärid eristub oma täielikult gluteenivaba ja osaliselt laktoosivaba menüü poolest kasvõi sellega, et sisse ostetav tooraine on viis korda kallim kui tavapärastes söögikohtades, kuid kliendilt küsitavad hinnad püsivad konkurentidega samal tasemel. Restorani usaldusväärsust kinnitab ka pikaajaline koostöö Eesti Tsöliaakia Seltsiga,“ sõnas restorani osanik ja pikaaegne juhataja Riina Rossar.

Riina Rossari elukaaslase ja restorani kaasomaniku Tanel Tatteri sõnul loodi Kivi Paber Käärid seepärast, et oli meeletu vajadus panna jalg maha ja teha endale midagi käega katsutavat. „See andis vabadust, kuid pani ühtlasi ka lukku. Riina toimetas sel ajal legendaarses kohvikklubis Protest ning nii need oma koha loomiseks vajalikud tükid kokku langesidki,“ lausus Tatter.

10 tegutsemisaasta jooksul on restoran võõrustanud mitmeid silmapaistvaid külalisi ja üritusi. Näiteks on sealses „Presidendikoopas“ einestanud Eesti, Läti ja Leedu presidendid, restoran on olnud Toomas Hendrik Ilvese lemmik burgerikoht ning võõrustanud isegi Christopher Nolani ja Robert Pattinsoni tiimi filmi „Tenet“ võtetel. Lisaks paljudele saatesalvestustele tehti restoranist iganädalast otseülekannet TV3 populaarsele õhtusaatele „Kolmeraudne“.

Algselt pubina tegutsenud Kivi Paber Käärid on tänaseks kasvanud restoraniks, mille keskmine külastaja on 40le lähenev teadlik ja tervislikule toitumisele orienteeritud inimene. Väärikas, ent ligipääsetav stiil ja paindlikkus toidu valmistamisel on teinud restoranist ka populaarse valiku rahvusvahelistele gruppidele, kelle liikmetel on erinevad toitumisvajadused.