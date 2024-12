Iisrael võidakse Eurovisioni lauluvõistluselt välja visata

Iisrael on Eurovisioni lauluvõistlusel osalenud alates 1973. aastast ja on nelja võiduga üks konkursi edukamaid riike. Kuid sealse valitsuse uus seaduseelnõu võib riigi osalemise lõpetada.

Iisraeli kommunikatsiooniminister Shlomo Karhi on esitanud eelnõu, mis on Iisraeli parlamendist juba esimesel hääletusel toetuse pälvinud. Lõplik hääletus toimub eeldatavasti jaanuari alguses, vahendab Aftonbladet.

Juhul, kui seadus peaks vastu võetama, rikuks KANi osalemine Euroopa Ringhäälingute Liidu (EBU) reegleid. Eurovisioni reglemendis on kirjas, et lauluvõistlusel võivad osaleda ainult avalik-õiguslikud ettevõtted.

KANi töötajad on eelnõu suhtes väga kriitilised. Välistoimetaja Eran Cicurel arvates on erastamisettepanek täitmas nende inimesete eesmärki, kes tahavad Gaza sõja tõttu Iisraeli Eurovisioni lauluvõistluselt välja visata. „Terve aasta on meie vaenlased püüdnud peatada Iisraeli õigust Eurovisionil osaleda. Nüüd aga teeb Karhi selle tööd nende eest ära, tõrjudes meid Eurovisioonilt välja,“ teatas Cicurel.