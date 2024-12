„Ma pidin tükk aega uurima, et mis see on!“ Juubelit vägeva peoga tähistanud Tiit Sukk sai väga väärtusliku kingi

Pidu kajastus näitleja näos ka kolmapäevasel seriaali „Papside“ promoüritusel, kus ta ka ise tunnistas, et on endiselt natukene väsinud. „Pidustustest ei ole veel liiga palju möödas ja on ka uue „Komöödiaõhtu“ projekti lavastamine. Eile oli just viimane proovipäev,“ selgitas ta oma unist ilmet.

Uue aastakümne täitumises näitleja oma väsimust ei süüdista. „Ma olen endiselt arvamusel, et kui ma oleks veel 40, siis selliselt toimetades oleks see kõik ikkagi väsitav. 50 on ainult number!“ teatas Sukk endale omase huumoriga.

Erilistest kingitustest rääkides jäi näitleja mõttesse. Ta valis välja ühe, millest ta ei saanud isegi aru, et mis see täpsemalt oli. „Ühe kaardi vahelt tuli välja üks plastkaart. Ma pidin tükk aega uurima, et mis see on. Siis selgus, et tänapäeval müüakse kulda niimoodi. See oli üks gramm kulda plastkaardi näol,“ kirjeldas ta huvitavat kinki. Esiti arvas ta, et tegemist on tavalise kliendikaardiga.