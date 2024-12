„Oleksime tänulikud igasuguse toetuse eest.“ Traagiliselt surnud Jānis Timma perel pole Riias matusteks raha

Pärast Läti staarkorvpalluri Jānis Timma traagilist surma on tema emal Ausmal vaja Moskvasse saada, et oma poja surnukeha transporti korraldada ja poeg Lätis maha matta. Delfi Life vahendab, et lahkunud Timma emal rahalised vahendid puuduvad, mistõttu vajab ta inimestelt rahalist toetust.