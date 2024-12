FOTOD | Suur au: kuningas Charles lõi „Teneti“ režissööri Christopher Nolani rüütliks

Paari koostööl on valminud mitmed kassahitid. Lisaks „Tenetile“ ja „Oppenheimerile“ on mõlemad andnud suure panuse Batmani „Pimeduse rüüteli“ saaga valmimisel.

„Ta ütles, et oli „Oppenheimerit“ näinud ja ta nautis selle vaatamist,“ kommenteeris Nolan tema rüütliks löömist. „Oli väga tore, et ta teadis meie tehtud töid,“ sõnas režissöör, lisades, et saadud au julgustab teha nüüd veelgi enam filme tootma.

Christopher on varem öelnud, et just hea elukaaslane on põhjus, miks ta suurepäraseid filme suudab luua. Režissöör ei ole kunagi filme tehes end üksikuna tundnud, sest nii temal kui ka abikaasal on alati sarnane visioon asjadest olnud.