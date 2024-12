Nobedate näppude voor! Tallinnas esineva 50 Centi piletimüük algas

Baltic Live Agency Kontsertklubi liikmed Eestis said eksklusiivse pakkumise alusel osta pileteid enne teisi - alates 16. detsembrist. Eelismüügi kampaania käigus leidsid omaniku tuhanded piletid. Avalik müük algab täna Eestis, Soomes, Lätis, Leedus ja Rootsis üheaegselt. Tallinna kontserdi näol on tegemist lähiregiooni ainsa showga, seetõttu on kontserdile oodata kümneid tuhandeid fänne väljastpoolt Eestit.